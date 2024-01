Sumqayıtda vəzifəli şəxsin yeniyetmə qızı vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri N.Abdullayevin 14 yaşlı qızı Mehin dünyasını dəyişib.

Onun xeyli vaxtdır əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

