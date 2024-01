Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyaya işgüzar səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belta agentliyi məlumat yayıb .

Bildirilib ki, dövlət başçısı Leninqradın azad edilməsinin 80 illiyi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak edəcək. Bundan əlavə, Belarus və Rusiya Federasiyasının liderləri ikitərəfli danışıqlar aparacaqlar.

