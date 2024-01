​180 il əvvəl batan gəmidə bu qiymətli əşyalar aşkarlandı

180 il bundan əvvəl Kanada sahillərində batan gəmidə yüzlərlə sualtı xəzinə tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, arxeoloqlar HMS Erebusun Kanada sahillərində batmasından təxminən iki əsr sonra, xarabalıqları arasında yüzlərlə qorunmuş artefakt tapıblar.



Gəminin batması ilə bağlı araşdırmalarını tamamlayan sualtı qrup Parks Canada tərəfindən tapılan artefaktlar arasında silahlar, möhürlənmiş dərman şüşələri, balıqçı çubuqları və dənizçi sandıqları var.

HMS Erebus və HMS Terror, 1845-ci ildə Atlantik və Sakit okeanı birləşdirən qütb marşrutu olan Şimal-Qərb keçidini tapmaq üçün ekspedisiya zamanı itiblər.

Ona Britaniya Kral Donanmasının zabiti və Arktika tədqiqatçısı Con Franklin rəhbərlik edib.

Gəmilər geri dönə bilməyib və şotlandiyalı tədqiqatçı Con Rae gəmilərinin iki ildir dəniz buzunda qapalı qaldığını aşkar edib. Hazırda 129 ekipaj üzvünün hamısının öldüyü güman edilir.

Faciə Britaniyanın qütb kəşfiyyatı tarixindəki ən dəhşətli fəlakətlərdən biri hesab olunur.

Arxeoloqlar HMS Erebus-da leytenant Henry Dunda Le Vesconte-ə aid olduğu güman edilən daxmada bütöv termometr, dəri ilə cildlənmiş kitab örtüyü və mis çubuqla bəzədilmiş balıqçı çubuğu kimi artefaktlar aşkar ediblər.

Kapitanın stüardının anbarı olduğu güman edilən ərazidən dəri ayaqqabı, saxlama qabları və möhürlənmiş dərman şüşəsi də tapılıb.

Həmçinin arxeoloqlar ekipajın əsas yaşayış yerlərindən birində tapançalar, tibbi flakonlar və sikkələr tapıblar.

Araşdırma zamanı indiyədək heç bir insan qalıqlarına rast gəlinməyib.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

