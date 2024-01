Xəbər verdiyimiz kimi, "TikTok"da "Jalilov" adı ilə məşhurlaşmış şəxsin yaşlı qadına qarşı hərəkəti müzakirələrə səbəb olub.



DİN mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev Metbuat.az-a bildirib ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs A.C valideyni ilə birgə polis idarəsinə dəvət olunaraq araşdırılıb.

Valideynin iştirakı ilə onun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq müvafiq xəstəxanaya yerləşdirilməsi təmin olunub.

