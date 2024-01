İlqar Əziz oğlu Mustafayev Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Prezidentin digər Sərəncamı ilə Xanlar Adil oğlu Ağalarov Dənizkənarı Bulvar İdarəsi İdarə Heyətinin sədri təyin edilib.



Qeyd edək ki, Xanlar Ağalarov bu təyinata qədər Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat rəhbəri vəzifəsində işləyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.