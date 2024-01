İstanbul kilsəsinə hücumla bağlı saxlanılanların sayı 51 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "RİA Novosti" məlumat yayıb. Məlumata görə, saxlanılanlardan 23-ü vətənlərinə deportasiya olunacaq.

Hücum edənlərin Polşa qeydiyyat nömrəli avtomobildən istifadə etdikləri qeyd edilir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

