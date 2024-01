Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin istefasından sonra bütün hökumət istefaya verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat verib.

Gürcüstan Konstitusiyasına görə, Baş nazirin səlahiyyətləri onun istefasından dərhal sonra başa çatır və hökumət yeni Baş nazir təyin olunana qədər öz vəzifələrini icra etməyə davam edir. Hökumət başçısının vəzifələri Baş nazirin birinci müavininə həvalə edilir.

