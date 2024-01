Azərbaycanda süni brilliantın istehsalı planlaşdırılır

Laborator şəraitdə süni brilliantlar bir çox sənayedə, tibbi avadanlıqların istehsalında, hərbi sənayedə istifadə olunur. Süni brilliantların istifadəsi və tətbiqi sürətlə artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov deyib.

O bildirib ki, ötən ilin payızında “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə Hindistan şirkəti arasında Ələt Azad İqtisadi Zonasında belə bir istehsal qurulması üçün anlaşma memarondumu imzalanıb: "Müqavilənin şərtləri bizə uyğundur. Süni brilliantın yeganə fərqi onun daha qısa müddətdə 2-3 həftəyə ərsəyə gəlməsidir. Qeyd edim ki, süni brilliantın xammalı təbii brilliantdan götürülür”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.