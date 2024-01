Ötən il əlillik təyinatının 10 mindən artığı məhz bədxassəli və onkoloji xəstəliklərlə əlaqəli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Anar Bayramov ötən ilin yekunları barədə danışarkən deyib.

Agentlik sədri bildirib ki, sonrakı sırada psixoloji, sinir və göz xəstəliklər yer tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.