Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya komissiyasının iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas Ermənistan-Azərbaycan sərhədində - Qazaxda keçirilir.

Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanın Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan sərhədlərin delimitasiyasını müzakirə edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.