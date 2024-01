Azərbaycanda şagirdin xəstəlikdən ölməsi məsələsinə aydınlıq gətirildi - Yenilənib

Azərbaycanda doqquzuncu sinif şagirdinin vəfat etməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mübariz İbrahimov adına lisey məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Mübariz İbrahimov adına liseyin doqquzuncu sinif şagirdi Nuray Üzeyir qızı Əmirli xəstəlikdən vəfat edib:

“Bununla bağlı rəsmi sosial şəbəkə hesabımızda məlumat paylaşılıb. Təəssüflər olsun ki, bir neçə sosial şəbəkə istifadəçisi və saytlar vəfat edən şagirdimizlə ad soyad oxşarlığı olan digər səhhətində problem olan şagirdi səhv salıblar. Paylaşımlarda həmin şagird haqqında məlumatlar verilib və foto, videosu paylaşılıb. Bir daha mətbuat nümayəndələrindən xahiş edirik ki, hər hansı bir məlumat verən zaman rəsmi məlumatlara istinad etsinlər. Vəfat edən şagirdimizə Allahdan rəhmət, xəstəlikdən əziyyət çəkən və müalicəsi davam edən Nuraya isə şəfa diləyirik.

Qeyd edək ki, Nuray Əmirli Cəlilabad rayonunun Hacıcavad kəndində dəfn olunub”.

***

21:37

Azərbaycanda şagirdin xəstəlikdən öldüyü barədə yayılan xəbərlərlə bağlı anası açıqlama verib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Biləsuvar şəhərində yerləşən Mübariz İbrahimov adına liseyin doqquzuncu sinif şagirdi Nuray Əmirlinin anası qızının ölmədiyini və əməliyyat olduğunu bildirib:

“Nuray yaxşıdır, müalicələr davam edir, əməliyyat uğurlu keçib”.

