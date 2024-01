“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Güler barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,o, Ardanın az oynadığı üçün üzərində böyük təzyiq olduğunu və onu anladığını deyib.

“O, yaxşı irəliləyir. Fiziki cəhətdən hər gün yaxşılaşır. Amma hər zaman dediyim kimi, səbirli olmaq lazımdır. Mən Ardaya olan təzyiqi anlayıram, çünki bütün Türkiyə onun arxasındadır" - Ançelotti deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.