İngiltərə Premyer Liqasının 22-ci turunda "Liverpul" "Çelsi"ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun "Liverpul"un 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu oyun həm də baş məşqçi Yurgen Klopp üçün əlamətdar olub. O, "Liverpul"un tarixində 200-ci qələbəni ən az oyun sayı ilə qazanan baş məşqçi olub.

318 oyun

200 qələbə

74 bərabərlik

44 məğlubiyyət

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.