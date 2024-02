Bir qrup gəncə 2024‑cü il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib - SİYAHI

Gənclər üçün Prezident mükafatına namizədlərin seçilməsi üzrə Ekspert Komissiyasının təklifinə əsasən, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən şəxslərə 2024‑cü il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla mükafatlar aşağıdakı şəxslərə verilib.

Abdullayeva Gülnar Rizvan qızı

Ağamirova Rəvanə Seymur qızı

Ağazadə Taryel İsa oğlu

Allahverdiyev Ayxan Elman oğlu

Baxışova Rzayeva Kimyəxanım Ziyad qızı

Məhərrəmova Zərifə Hüseyn qızı

Məmmədov Ulucay Akif oğlu

Məmmədova Dinara Bəxtiyar qızı

Məmmədova Fatimə Nizami qızı

Mirələmli Pərviz Atamalı oğlu.

