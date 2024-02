Azərbaycanda hərbi xidmət müddəti 2 aya endirilə bilər? - VİDEO

Parlamentin iclasında hərbi xidmətə çağırışla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat Elnur Allahverdiyev bildirib ki, çağırışçılar dövlət büdcəsinə vəsait ödəməklə 2 ay və ya 6 ay hərbi xidmət edə bilər. Deputatın təklifinə görə, ali savadlı şəxslər büdcəyə vəsait ödəməklə 2 ay hərbi xidmətdə ola bilər. 1 il yarım hərbi xidmət edənlər isə dövlət büdcəsinə vəsait ödəməklə 6 ay xidmət edə bilər.

Deputat hesab edir ki, belə olduqda gənclər təhsilə daha çox vaxt ayıra bilər.

