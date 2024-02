Prezident İlham Əliyev Gənclər Günü ilə bağlı "X" səhifəsində paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bizim gənclər Müzəffər xalqın nümayəndələri kimi böyüyəcəklər".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.