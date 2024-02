İsrail Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı təkliflə razılıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məcid əl-Ənsari açıqlama verib.

“İsrail atəşkəs təklifi ilə razılaşdı və biz HƏMAS-dan da buna razılıq aldıq”, - deyə Məcid əl-Ənsari bildirib.

