Müdafiə Nazirliyi Gənclər Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda Ulu Öndər Heydər Əliyevin fikirləri yer alıb:

“Hər bir Azərbaycan gənci hər şeydən çox, hər şeydən artıq müstəqil Azərbaycanın bu günü, gələcəyi haqqında düşünməlidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.