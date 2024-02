"İnter"in baş məşqçisi Simone İnzaqi İtaliya A seriyasında yanvar ayının ən yaxşı məşqçisi seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə turnirin saytı məlumat yayıb. Ötən ay “İnter” keçirdiyi hər 3 oyunda qalib gəlib. Milan klubu "Verona"nı 2:1, "Monza"nı 5:1, "Fiorentina"nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

"İnter" ölkə çempioatında 22 turdan sonra 54 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.

Qeyd edək ki, İnzaqi oktyabr ayında da ən yaxşı məşqçisi mükafatını qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.