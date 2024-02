Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəssr” və ABŞ-ın “İnter Mayami” klubları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun “Əl-Nəssr” klubunun 6-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Kriştiano Ronaldo zədə səbəbindən oyunda iştirak etməyib. Lionel Messi isə oyuna 83-cü dəqiqədə daxil olub. Amerik Laporte 70 metrədən vurduğu qolla heyrətə gətirib.



