Moskva birjasında hərraclar zamanı dolların məzənnəsi yanvarın 16-dan bəri ilk dəfə olaraq 91 rublu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə saat 16:45-ə olan məlumata görə, dollar 0,63% bahalaşaraq 91,04 rubl təşkil edib.

