Vəkillər Kollegiyası qanunvericilikdəki yenilikləri hər ay təqdim edəcək

Vəkillər Kollegiyası qanunvericilikdəki yenilikləri hər ay ümumiləşdirərək təqdim edəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasından bildirilib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycanda qanunvericilik sahəsindəki yeniliklərlə bağlı vəkillər arasında məlumatlılığın artırılması məqsədilə Kollegiya tərəfindən tədbirlər davam etdirilir.

Qurum 2024-сü ilin yanvar ayı ərzində qəbul olunmuş aktları, qanunvericiliyə edilmiş əlavə və dəyişiklikləri təqdim edir:

https://barassociation.az/documents/1254

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.