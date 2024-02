ABŞ və Böyük Britaniyanın silahlı qüvvələri Yəməndə husilərin obyektlərinə azı 4 zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə husilərə məxsus “Al Masirah” telekanalı məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, Qırmızı dəniz sahilindən təxminən 100 km aralıda yerləşən bölgə hücuma məruz qalıb. İtki və dağıntılar barədə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.