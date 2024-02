Seçkilərdə iştirak edəcək beynəlxalq media qurumların sayı açıqlandı

Beynəlxalq media təmsilçiləri artıq Azərbaycandadır, bu gün və sabahkı prosesləri geniş izləyəcəklər. Seçkilərdə ümumilikdə 190 beynəlxalq media qurumu iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri jurnalistlər üçün keçirilən mətbuat konfransında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov söyləyib.

O bildirib ki, onların 216 təmsilçisi beynəlxalq müşahidəçi kimi qeydə alınıb.

“Seçkilərin şəffaflığı baxımından bizim heç bir problemimiz olmayacaq. Biz 15 ildən artıqdır ki, ənənəvi olaraq min məntəqədə veb-kameralar quraşdırırıq. Bu veb-kameralar məntəqələrdə olan səsvermə kabinələrindən başqa, bütün mənzərəni əks etdirir”, - deyə M.Pənahov əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.