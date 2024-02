Növbədənkənar Azərbaycan Prezidenti seçkiləri üzrə saat 15:00-a olan seçici fəallığı nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, MSK Katibliyinin İnformasiya Mərkəzinin müdiri Fərid Orucov bildirib ki, respublika üzrə 3 922 187 nəfər səs verib, seçici fəallığı 60.54 faiz olub.

Qeyd edək ki, respublika üzrə seçicilərin sayı 6 478 840 nəfərdir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.