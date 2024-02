Bütün ölkə ərazisində olduğu kimi, Bakıda da sakinlər növbədənkənar prezident seçkilərində İlham Əliyevin inamlı qələbəsini bayram əhvali-ruhiyyəsində qeyd edirlər.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, bu dəqiqələrdə bir sıra məşhurlar Heydər Əliyev Mərkəzinin parkına gələrək qələbə sevincinə şərik olublar.

Əməkdaşlarımızın lentə aldığı fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.