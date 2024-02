Türkiyə kubokunda 1/8 finalın oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Superliqanın lideri "Fənərbaxça" səfərdə "Qaziantep"lə qarşılaşıb. 2:0 hesablı qələbə qazanan İstanbul klubu 1/4 finala yüksəlib. Mişu Batşuayi dubl edib.

