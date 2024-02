Yaddaşı gücləndirir, təzyiqi düzəldir - Möcüzəvi təsir

Zəfəran (Crocus sativus) bitkidir. Çiçəyin qurudulmuş sapa bənzər hissələri (stigmalar) zəfəran ədviyyatı, qida boyası və dərman hazırlamaq üçün istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, zəfəranın tərkibində əhval-ruhiyyəni dəyişdirən, xərçəng hüceyrələrini öldürən, şişkinliyi azaldan və antioksidant kimi fəaliyyət göstərən kimyəvi maddələr var. Bir kilo zəfəran ədviyyatı istehsal etmək üçün təxminən 75.000 zəfəran çiçəyi tələb olunur.

Zəfəran əsasən İranda becərilir və əllə yığılır. Dünyanın ən bahalı ədviyyatlarından biridir. İnsanlar zəfərandan depressiya, narahatlıq, Alzheimer xəstəliyi, menstrual kramplar, premenstrüel sindrom (PMS) və bir çox digər xəstəliklər üçün istifadə edirlər.

Həmçinin bu bitki arqlamağa kömək edir, yaddaşı gücləndirir, stressi azaldır, təzyiqi sabitləşdirir.

Qeyd edək ki, hamilələr zəfəran çayı içməməlidirlər. Azyaşlılara zəfəran vermək məsləhət görülmür. Həddən artıq qəbul edildikdə zəhərlənməyə, qusmaya səbəb ola bilər.



Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

