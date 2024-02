Seçicilərə göstərilən yüksək diqqət bizi heyrətləndirdi - Türkiyədən olan müşahidəçi

Azərbaycanda Prezident seçkiləri yüksək səviyyədə və standartlara uyğun keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycanda keçirilən növbədənkənar president seçkilərini izləyən, Asiya Parlament Assambleyasının Türkiyə nümayəndə heyətinin üzvü İlyas Topsakal mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, təmsil olunduğu nümayəndə heyəti dünyanın bir çox ölkələrində müşahidə aparıb: “Lakin Azərbaycanda səsvermə hüququndan istifadə etmək istəyən şəxslərə göstərilən yüksək diqqət bizi heyrətləndirdi”.

Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycanda Prezident seçkiləri keçirilib. Prezident seçkilərində 7 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onlardan 5 nəfərin namizədliyi siyasi partiyalar tərəfindən, 2 nəfərin namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülüb.

Seçki məntəqələrinin 93,35 faizindən daxil olan məlumatlar əsasında prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyev 92,05 faiz səslə liderdir.

Namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Zahid Oruc səslərin 2,19 %, Milli Cəbhə Partiyasının prezidentliyə namizədi Razi Nurullayev 0,8% , Böyük Quruluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Mustafa 2 % Böyük Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi Elşad Musayev 0,67%, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının prezidentliyə namizədi Qüdrət Həsənquliyev 1,76% və namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülən Fuad Əliyev isə səslərin 0,53 % toplayıb.

