Əməkdar artist Elza Seyidcahan prezident seçkilərinə diqqət çəkən obrazda qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin fotolarından ibarət tacı başına taxan Seyidcahan çəkdirdiyi şəkilləri sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Elza prezident seçkilərində 92,05 faiz səslə qalib gələn İlham Əliyevi özünəməxsus şəkildə təbrik edib.

