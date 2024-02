Zaqatalada 3 uşağı maşın vurdu - İkisi öldü

Zaqatalada 3 məktəblini maşın vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Göyəm kəndində qeydə alınıb.

Dərsdən çıxıb evə gedən 3 məktəblini maşın vurub.

Hadisə zamanı 2013-cü il təvəllüdlü Ramazan Babək oğlu İsayev və 2013-cü il təvəllüdlü Kamal Elçin oğlu Permadov aldıqları ağır xəsarətlərdən hadisə yerində ölüblər. Onların sinif yoldaşları, 2013-cü il təvəllüdlü İbrahim Əziz oğlu İbrahimzadə isə ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı Zaqatala rayon Polis Şöbəsində araşdırma başlayıb.

