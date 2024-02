“İnanmıram ki, dolların məzənnəsi 100 rublu keçsin. Rubl dünyanın ən ucuz valyutalarından biridir”.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadla məlumat verir ki, bu barədə iqtisadçı Denis Perepelitsa deyib. O hesab edir ki, ABŞ və Rusiyanın qızıl-valyuta ehtiyatlarını pul kütləsinin müvafiq həcminə nisbətdə rubl 10 dəfə azdır.

“Rusiyanın geosiyasi baxımdan rolu gücləndikcə rubl bahalaşacaq və tədricən investisiya valyutasına çevriləcək”, – deyə Perepelitsa proqnozlaşdırır.

