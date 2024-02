Tanınmış meyxanaçı Ələkbər Yasamallı seçki məntəqəsindəki davranışı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səs verməyə gələn meyxanaçı məntəqədə meyxana deyib. Meyxanaçının davranışı alqışla qarşılanıb. O hansı namizədə səs verdiyini meyxanası ilə dilə gətirib.

