Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yığma C Liqasının 1-ci qrupunda İsveç, Slovakiya və Estoniya ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Millətlər Liqasında 2024/2025 mövsümü sentyabrın 5-7-də keçiriləcək ilk turun oyunları ilə start götürəcək.

