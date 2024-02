Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili İrakli Kobaxidzenin baş nazir təyin edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

