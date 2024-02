"Azəriqaz" İstehsalat Birliyi yanvar ayında 150 minin üzərində texniki müayinə keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi (SƏTƏM) və keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin rəisi İlkin Behbudov deyib.

Onun sözlərinə görə, müayinələr əsasında əsasən qaz qurğuları quraşdırılan otaqlarınnormativə uyğun olmaması xüsusən də vanna otaginda quraşdırılan qurğuların istismar müddətinin başa vurması halları aşkar edilib.

