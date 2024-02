İlk türk astronavtı Alper Gezeravcı kosmosdan qayıtdıqdan sonra Hyustonda ailəsi ilə görüşüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, ilk türk astronavt geri dönüb.

Qeyd edək ki, A.Gezeravcının kosmosa səyahəti yanvarın 19-da başlayıb. O, bir sıra təcrübələr həyata keçirib.

Ətraflı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az

