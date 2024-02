Qətər yığması Asiya Kubokunun qalibi oldu

Futbol üzrə Asiya Kubokunun finalında İordaniya və Qətər yığmaları üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, gərgin qarşılaşma qətərlilərin 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qarşılaşmada hesab 22-ci dəqiqədə açılıb. Qətər seçməsinin heyətində Əkrəm Afif penaltini dəqiq yerinə yetirib. İordaniya yığması matçın 67-ci dəqiqəsində Yazan Əl-Naimatın qolu ilə hesabı bərabərləşdirib. Lakin 73-cü və 90+5-ci dəqiqələrdə Əkrəm Afif növbəti penaltiləri qola çevirərək komandasına kuboku qazandırıb.

Xatırladaq ki, Qətər yığması 2019-cu ildə də BƏƏ-də keçirilən turnirdə Asiya Kubokunu qazanmışdı.

