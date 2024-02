Bakıda 8-ci sinif şagirdi itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, Gəraybəyli küçəsi ev 31 a, mənzil 1-də baş verib. Həmin ünvanda yaşayan 2010-cu il təvəllüdlü, Binəqədi rayonu 3 saylı orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi Həsənli Əsnat Ramiz qızı yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

