Heydər Əliyev Fondu Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cavanşir Quliyevin vəziyyəti ilə bağlı məlumat yayıb.

Fonddan Metbuat.az-a verilən məlumatda bildirilir ki, bəstəkar bu gün əməliyyat olunacaq.

Qeyd edək ki, Türkiyədə səfərdə olan Cavanşir Quliyevin fevralın 5-də səhər saatlarında halı pisləşib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Cavanşir Quliyevin müalicəsinə dəstək verilir.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.