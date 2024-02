ATV-nin “Zaurla günaydın” verilişinin növbəti qonağı Xatirə İslam olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni ilə yanaşı cərrah bacısı Günel 21 yaşlı oğlu ilə proqrama qatılıb. Xatirə islam verilişdə maraqlı açıqlaması ilə yadda qalıb. O, bacısı oğlunu nəzərdə tutaraq “mənə deyir ki, atam da sənsən, anam da”, açıqlaması maraqla qarşılanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.