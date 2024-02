2023-cü il ərzində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən istehlakçıların 2861 müraciəti təmin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il təmin olunan müraciətlər üzrə 618 304 min manat vəsait sahibkarlar tərəfindən istehlakçılara geri qaytarılıb.

Bu da 2022-ci illə müqayisədə 83% artım deməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.