Əhmədin öldürdüyü ailə üzvlərinin FOTOLARI

Bakıda Əhməd Əhmədovun öldürdüyü ailə üzvlərinin fotoları yayılıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən Əhmədin və onun öldürdüyü atasının, anasının və bacısının fotolarını təqdim edir:

Qətlə yetirilən digər iki nəfər azyaşlı olduğu üçün onların fotosunu təqdim etmirik.

Qeyd edək ki, fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı ata, ana və azyaşlı qardaşını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə aparılan istintaq tədbirləri ilə Əhməd Əhmədovun qeyd olunan cinayət əməlini törətməzdən əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı - 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədovanı və onun azyaşlı qızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Hazırda ibtidai istintaq davam edir.

