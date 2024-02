Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Milli Məclisdə andiçmə mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı inauqurasiya mərasiminə özü avtomobili idarə edərək gəlib.

Həmin anın görüntülərini təqdim edirik:

