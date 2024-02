Car ilin yanvarında Azərbaycan 3 104.24 min ABŞ dolları dəyərində alkaqollu və alkaqolsuz içki, sirkə ixrac edib.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə (DGK) istinadən xəbər verir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 33 faiz azalma deməkdir.

Car ilin yanvarında Azərbaycana 4 658.47 min ABŞ dolları dəyərində alkaqollu və alkaqolsuz içki, sirkə idxal edilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 3.68 faiz artım deməkdir.

