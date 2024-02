PSJ azarkeşlərinin Liqa 1-in 22-ci turunda "Nant"la səfər oyunda iştirakına qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa hökuməti qərar qəbul edib. Bildirilir ki, qərar iki klubun azarkeş qrupları arasında münasibətlərin gərgin olması səbəbindən verilib. Xatırladaq ki, sabah keçiriləcək "Nant" - PSJ oyunu Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

Fransa çempionatında 21 oyundan sonra PSJ 50 xal toplayıb və liderdir. "Nant" isə 22 xal qazanaraq 12-ci yerdə qərarlaşır.

