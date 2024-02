Bir müddətdir sosial şəbəkədə "Çay verərsən?" kəlməsi ilə yayılan videoların səbəbkarı tapılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, sözü ilə məşhur olan həmin o şəxsin görüntüsü yayılıb. Məclislərin birinə qatılan səbəbkara söz verilməsi qonaqların marağına səbəb olub.

Dünyada trend olan o səsin sahibini təqdim edirik:

