Amansızlıqla qətlə yetirilən Elmira Əhmədovanın yoldaşı ilə toy görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən görüntülər "TikTok"da öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı Əhməd Əhmədov bacısını, onun 5 yaşlı qızını öldürdükdən sonra atasını, anasını və 9 yaşlı qardaşını da amansızlıqla öldürüb.

