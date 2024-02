Avropa nəhənglərinin istədiyi Alonso qərarını verdi

“Bayer Leverkuzen”in baş məşqçisi Xabi Alonsonun mövsümün sonunda klubdan ayrılacağı bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Bavariya” klubu Xabi Alonsonu baş məşqçi postuna gətirmək istəyir. Məlumata görə, “Bavariya” Tomas Tuxeli istefaya göndərmək istəyir. İddialara görə, Xabi Alonsonun adı "Liverpul", "Real Madrid" və "Mançester Yunayted"lə də hallanır. Lakin bəzi dairələr Xabi Alonsonun “Liverpul”da çalışacağını irəli sürür.

Qeyd edək ki, Xabi Alonso bu mövsüm 31 matçda 27 qələbə və 4 heç-heçə edib.

