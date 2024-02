Ukrayna qoşunları Rusiya ordusuna qarşı kimyəvi döyüş sursatlarından istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Radiasiya, Kimyəvi və Bioloji Müdafiə Qoşunlarının rəisi, general-leytenant İqor Kirillov brifinqdə bildirib.

General qeyd edib ki, Ukrayna əvvəllər də oxşar silahlardan istifadə edib.

Bildirilib ki, özügedən sursat tənəffüs yollarının iflicinə və ürəyin dayanmasına səbəb ola bilir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

